Nascere

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

Dai reparti maternità degli Ospedali Fatebenefratelli Isola Tiberina e San Pietro di Roma nasce la prima guida multimediale italiana per neo-mamme e neo-papà dopo il parto: Nascere: guida per il rientro a casa, di Studiomaker. La presentazione, aperta al pubblico, prevede il corso gratuito di manovre salvavita pediatrice del dottor Marco Squicciarini.

Isola Tiberina (sala Assunta), oggi alle 10

Giuseppe Cederna

PIRAMIDE CESTIA

Attore, viaggiatore, scrittore, condurrà il pubblico nel magico mondo felino, sabato alle 11,30 per la

inaugurazione del Mercatino prenatalizio a sostegno della colonia I gatti della Piramide-ARCA onlus, alla Piramide Cestia. Previsti eventi, incontri con esperti, visite guidate della Piramide e del Cimitero acattolico.

Via del Campo Boario, sabato e domenica,

igattidellapiramide.it

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

