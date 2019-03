Mario Landi

Calvario in vista per chi ha prenotato un volo per oggi. Sciopereranno infatti piloti, assistenti di volo e personale di terra aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Apnav. Lo stop sarà di 4 ore, dalle 10 alle 14, ma Alitalia si è impegnata ad arginare i disagi: negli orari a rischio ha previsto di cancellare 95 voli (sui 550 della giornata), ma ha predisposto un piano straordinario grazie al quale tutti i passeggeri coinvolti saranno riprotetti in giornata. Chi invece ha rinunciato al volo sarà rimborsato.

Più pesante la giornata per chi ha scelto i voli Air Italy, qui lo sciopero sarà di 24 ore, ma verranno garantite i voli fra le 07.00 e le 10.00 e fra le 18.00 e le 21.00.

Lo sciopero nazionale arriva a pochi giorni dalla firma raggiunta dai sindacati con Alitalia, il 22 marzo scorso, sulla nuova proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per 830 dipendenti, di cui 700 del personale di terra, 70 comandanti e 60 assistenti di volo. Ma per i sindacati, nonostante la firma restano tutte le ragioni dello sciopero. A preoccupare i sindacati, oltre al futuro di Alitalia, è la concorrenza selvaggia delle compagnie che «rende sempre più inaccettabili le condizioni di lavoro».

