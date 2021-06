Mario Landi

C'è un arresto eccellente tra i quattro giovani - di cui tre ai domiciliari, il quarto è un 17enne - indagati perché avrebbero partecipato a uno stupro di gruppo. Ad accusarli è la vittima, una ragazza 20enne di Siena.

Tra gli arrestati c'è Manolo Portanova, calciatore del Genoa di 21 anni. Il centrocampista, figlio dell'ex difensore di Messina, Napoli, Bologna e Siena Daniele Portanova, quest'anno ha collezionato 5 presenze in serie A con i liguri ed è in forza anche alla Nazionale under 20. Si è formato nelle giovanili della Juventus, diventando un punto di forza della Primavera allenata nel 2019-2020 da Andrea Pirlo, che lo ha anche fatto esordire in serie A con i bianconeri. Il 28 gennaio è poi passato al Genoa nella finestra di mercato di metà campionato. La violenza si sarebbe consumata durante una sera di festa tra amici, nella notte tra il 30 e il 31 maggio in una casa privata di Siena. Solo uno dei quattro ha ammesso di avere avuto un rapporto sessuale, spiegando che la giovane era consenziente. Gli altri hanno negato, chiedendo la scarcerazione o quanto meno l'attenuazione della misura cautelare. Il pm ha opposto parere negativo alla richiesta.

Il 16 giugno verranno effettuati accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari di tutti, compreso quello della ragazza, per verificare la presenza o meno di video e foto della serata incriminata.

