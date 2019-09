Mario Fabbroni

Non ha neppure due anni ed è figlio di una coppia vegana il bimbo finito in ospedale in gravi condizioni con una prognosi terribile: malnutrizione. È accaduto all'ospedale San Franceso di Nuoro, dove i medici si sono trovati di fronte ad un bimbo apparentemente sano ma molto debole e magrissimo: i suoi genitori si erano accorti che qualcosa non andava e si erano precipitati al pronto soccorso. Nessun batterio, nessuna patologia evidente ma i valori del piccolo continuavano a peggiorare. Poi la sentenza più probabile: una dieta troppo rigida perché completamente priva di proteine. Resta in piedi anche l'ipotesi di un problema genetico, tuttavia l'idea di base su cui si sta continuando ad indagare è proprio quella alimentare. Non a caso il piccolo nelle ultime ore sembra aver imboccato la strada del miglioramento delle sue condizioni di salute. Non rischia più la vita. I dirigenti dell'Unità di Pediatria dell'ospedale di Nuoro stanno però cercando di ricostruire i fatti, valutando la possibilità di sporgere formale denuncia alle forze dell'ordine per tutelare gli interessi del bambino giunto in ospedale notevolmente sotto peso.

La coppia, che ha un altro figlio più grande, a detta dei dirigenti della Assl del capoluogo sardo, starebbe collaborando bene con i medici che hanno in cura il piccolo. Intanto a Nuoro e in alcune chat di genitori che conoscono la famiglia, circola la notizia che la coppia di genitori, oltre ad essere vegana, sia anche contraria ai vaccini. Ma la Assl non conferma.

Il caso ricorda quello di una bimba di 2 anni ricoverata 3 anni fa a Genova: la piccola aveva un peso decisamente inferiore rispetto alla media della sua età, con una scarsa reattività e un complessivo rallentamento dei movimenti.

Lunedì 23 Settembre 2019

