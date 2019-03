Marco Castoro

Il piano industriale c'è, ma da qui al 2020 c'è ancora tempo per nominare i nuovi direttori che dovranno occuparsi dei generi tv. Nel frattempo, in Rai sono giorni decisivi per mandare a dama tutte le pedine. Le prime mosse saranno visibili fin da aprile. Su Rai2 Povera Patria con Annalisa Bruchi passa dal venerdì al lunedì, sempre in seconda serata. Così potrà sfruttare il traino di Made in Sud e migliorare gli ascolti. Popolo Sovrano di Alessandro Sortino (foto), invece, viene spostato al venerdì in seconda serata. A proposito di Made in Sud, il conduttore Stefano De Martino potrebbe finire nel cast di Don Matteo. Sempre sulla rete diretta da Carlo Freccero dal 3 aprile arriva la serie tv più attesa, ll Molo Rosso, con stessi autore e attore protagonista della Casa di Carta, la serie di Netflix apprezzata da tutti. Mentre la soap il Paradiso delle Signore, che sta andando bene nel pomeriggio di Rai 1, non è stata confermata.

Le voci dei big riguardano Rai1. Claudio Baglioni e l'ad Fabrizio Salini sono in contatto, ma non per il prossimo Sanremo, bensì per una nuova trasmissione con il dirottatore del Festival protagonista. Per Sanremo invece resta valida l'idea del direttore di rete, Teresa De Santis, di celebrare l'edizione numero 70 in gloria alla Rai. Carlo Conti, Amadeus, Pippo Baudo, Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi: tutti insieme compatibilmente sia per la conduzione sia per la commissione che dovrà scegliere le canzoni in gara. Un altro big intorno al quale tutto ruota è Massimo Giletti. Il suo ritorno in Rai è plausibile, soprattutto se Salvini e Di Maio insisteranno. Il sogno è la domenica al posto di Fabio Fazio. Di sicuro non lo vedremo a La Vita in diretta: per il contenitore di Rai 1 si fanno i nomi di Lorella Cuccarini e Marco Liorni. Lisa Marzoli è in pole position per Unomattina estate, così come Ingrid Muccitelli dovrebbe prendere la conduzione dell'Estate in diretta. L'ex dg Mario Orfeo, infine, sembra destinato alla presidenza di Rai Way.

