Gino Bartali, Dalla Chiesa, Stajano e Montanari: il 900 alla maturità spiazza tutti. Gli studenti, che contavano sulla presenza di Greta e l'ambientalismo tra le tracce o sulla ricorrenza della II guerra Mondiale e della caduta del Muro di Berlino, sono rimasti decisamente delusi. L'unico nome che circolava nel tototema ed è poi realmente uscito allo scritto di ieri mattina è quello di Giuseppe Ungaretti che però, inaspettatamente, non ha conquistato gli amanti dell'analisi del testo.

LE PREFERENZE. Quale traccia hanno scelto i 520.263 candidati alla maturità? A vincere è stata di sicuro la tipologia B, il testo argomentativo : il vecchio tema. Uno su tre ha scelto il testo argomentativo, su un brano tratto da L'illusione della conoscenza di Steven Sloman Philip Fernbach, mentre uno su 5 ha optato per Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà di Tomaso Montanari. A seguire con il 13% la tipologia C Tra sport e storia, sulla figura di Gino Bartali, e con l'11% l'analisi del testo di Leonardo Sciascia tratto da Il giorno della civetta.

SNOBBATI. Non raggiungono il 10%, conquistando poco più di 8 ragazzi su 100 ciascuno, l'analisi del testo di Giuseppe Ungaretti con la poesia Risvegli, tratta da L'Allegria, Il Porto sepolto, la traccia di attualità, dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e quella dedicata all'eredità del Novecento.

EMOZIONI. Grande emozione ieri tra i figli del Generale Dalla Chiesa e del campione di ciclismo Bartali: «Sono fiero e orgoglioso - ha commentato Luigi Bartali, il figlio di Ginettaccio - che a molti anni dalla morte ancora si ricordi la figura di mio padre: ha fatto molto per l'Italia».

LA SECONDA PROVA. Archiviata la prima prova, oggi l'attenzione è tutta rivolta al secondo scritto. Il più temuto da sempre, quest'anno lo è ancora di più. Anche perché per la prima volta, alla maturità, ci sarà uno scritto multidisciplinare: greco e latino insieme al classico, matematica e fisica allo scientifico e due lingue straniere al linguistico. Senza contare che ci sarà anche il debutto della prova di fisica all'esame di Stato, annunciato da anni ma sempre rimandato perché troppo difficile.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

