Juve, meglio Icardi che mai

MILANO - Meglio Icardi che mai. La Juve fa sul serio per Maurito, ma non ha fretta. È convinta che, con il passare del tempo, l'Inter abbasserà l'attuale valutazione che si aggira sui 70 milioni. Smentita la voce di un presunto incontro avvenuto martedì a Ibiza tra il ds Paratici e Wanda Nara. Le priorità sono altre: definire gli ultimi dettagli con l'Ajax per De Ligt e fare cassa attraverso le cessioni. In vetrina, c'è Higuain. Ieri la Juve ha chiesto all'entourage del Pipita di cercare un'altra sistemazione. Alla finestra ci sono soprattutto Roma e Atletico Madrid. Niente Higuain-bis, dunque, per un club che prepara invece al ritorno di Buffon. Oggi il portiere è atteso a Torino per le visite e per firmare un contratto di un anno (a circa 2 milioni). Sarà lui il vice-Szczesny e non più Perin, corteggiato da Milan, Roma e Fiorentina. A proposito di rientri illustri, la Juve non smette di sognare un Pogback. Ieri il francese ha pubblicato su Instagram l'immagine di un suo tifoso in maglia bianconera. (T. Orm.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

