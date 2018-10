Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James Perugia«Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo...un Capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare». Parola di Beppe Grillo, fondatore del M5S. L'ex comico ha chiuso, con il suo intervento, la due giorni di festa del movimento al Circo Massimo, accompagnato da una manina' di plastica che ha portato con sé sul palco. A neanche due ore da queste dichiarazioni, dal M5S precisano che il contratto di governo non prevede alcuna revisione dei poteri del Quirinale, e che Grillo non ricopre alcun ruolo istituzionale all'interno del movimento. «Irresponsabili al potere», ha twittato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Il Capo dello Stato non si tocca», la reazione del segretario PD Maurizio Martina. Accanto al messaggio minaccioso dell'ex comico contro il Presidente della Repubblica, quelli più rassicuranti di Di Maio e Conte.Il vicepremier ha dichiarato: «Non c'è nessuna intenzione di uscire dall'Europa e non c'è un piano B. C'è solo un piano A. E finché sarò in questo governo sarà sempre garantito che l'Italia resti in Europa e nell'euro». E Il primo ministro Giuseppe Conte, dal palco del Circo Massimo: «Andremo avanti fino al 2023: ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione». Alla festa a 5 stelle non è mancato neppure l'intervento di Di Battista, in collegamento video: «Giusta la battaglia di Di Maio sulla manina».riproduzione riservata ®