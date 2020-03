Ida Di Grazia

Teste coronate, vip, politici e sportivi. Il coronavirus non risparmia nessuno. A cominciare dal Festival di Cannes, che non è una persona, ma una kermesse-riunione internazionale di vip: previsto dal 12 al 23 maggio, verrà rinviato a data da destinarsi, tra fine giugno e inizio luglio 2020 scrivono gli organizzatori, ma si vedrà. Sta diventando lungo l'elenco dei vip italiani e internazionali colpiti dal Covid-19. Quasi tutti hanno deciso di comunicarlo direttamente ai propri fan per aggiornarli sulla loro situazione come ad esempio Tom Hanks e la moglie Rita Wilson che, cinque giorni dopo l'annuncio, hanno lasciato l'ospedale e stanno recuperando in isolamento in una casa in affitto. La lista dei contagiati annovera Idris Elba, Golden Globe per la serie Luther - «Mi sento ok e per ora non ho sintomi, ma ho deciso di auto-isolarmi. State a casa gente e siate pragmatici» - l'ex Bond girl Olga Kurylenko, Itziar Ituno, l'ispettrice Lisbona de La casa di Carta e l'attore norvegese della saga Game Of Thrones, Kristofer Hivju. In Italia oltre Giuliana De Sio e il giornalista Nicola Porro, entrambi guariti, si teme per Piero Chiambretti che, da quanto comunicato da Iva Zanicchi, sembrerebbe positivo al test. Primo tra i reali c'è Alberto di Monaco. Molti i vip, non contagiati, che reagiscono cercando di aiutare magari con la musica. Fedez e Chiara Ferragni hanno dato vita ad una raccolta fondi record 8,3 milioni di euro per il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, e stanno ospitando virtualmente sul balcone di casa grandi nomi della musica. Ieri è stato il turno di Andrea Bocelli impegnato con la Fondazione in una raccolta fondi a sostegno dell'ospedale di Camerino (Macerata), trasformato in un Covid Hospital: «Mi piace pensare che la musica sia anche un veicolo di speranza. Cantare è sempre meglio che piangere».

