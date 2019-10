Giovanardi non si pente: «Niente scuse»

Marco Esposito

Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa ad Ilaria Cucchi e alla sua famiglia. Neppure dopo la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nell'ultima udienza sul processo per la morte di Stefano, l'ex senatore PdL fa un passo indietro rispetto alle proprie convinzioni. «Stefano Cucchi morto per le fratture? Non credo certo agli asini che volano» disse ai microfoni della Zanzara qualche anno fa.

Ilaria Cucchi - nell'intervista esclusiva rilasciata a Leggo - aveva ricordato come più volte si fosse sentita offesa dalla parole di Giovanardi: «Ha accusato me e la mia famiglia di cose orribili. Ma la cosa peggiore è che ha insultato Stefano. E Stefano non poteva difendersi».

L'ex parlamentare del PdL, intervistato da Adnkronos, tira dritto : «Chiedere scusa a Ilaria Cucchi? Di cosa devo chiedere scusa? Di aver sempre detto la verità? Per anni ho sostenuto che i tre agenti di custodia che hanno patito un calvario erano innocenti e poi sono stati assolti. È con loro, semmai, che qualcuno dovrebbe scusarsi».

Le parole di Giovanardi non sono passate inosservate, tanto che il sottosegretario agli esteri di Italia Viva Ivan Scalfarotto, da sempre attento alla vicenda Cucchi, ha duramente replicato su Twitter: «Le parole di Giovanardi su Ilaria Cucchi sono intollerabili. Sarebbe stato assai più decoroso praticare almeno oggi quel silenzio che l'ex parlamentare non ha purtroppo frequentato in passato».

