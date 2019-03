«Gioco dei sensi». Questa la definizione che usano al ristorante Gola, nato da un'idea del 28enne Simone Segneri, per illustrare la nuova filosofia del regno di gusto dello chef Simone Ballicu e il restyling del locale che, da playoff Senza Peccato ribalta l'approccio ai piatti, mantenendo però ferme talune caratteristiche come l'approccio giovane alla tavola. Il team, infatti, è under 30. La cucina si fonda sulla tradizione, nel tentativo di riscoprire sapori storici con creatività e innovazione. Grande protagonista, la materia prima, altamente selezionata. Così nascono matrù, panini cinesi al pepe cotti al vapore con maiale stufato all'amatriciana e pecorino, e le stradizionali, rivisitazioni delle classiche paste romane, come la cacio e pepe, che diventa un tortellino ripieno di cacio e pepe con carciofi, limone e origano, o il Griciaburger, che ripensa la classica Gricia come hamburger.

Gola - Roma, via Ruggero Fauro 2, tel. 06/80.75.195 - sempre aperto - Costo: 25/40 euro.(V.Arn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA