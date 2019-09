Giancarlo Leone

Volare è il mio atto d'amore verso Domenico Modugno, sono cresciuto con la sua musica e quando, a otto anni, ho scoperto il teatro mi sono detto: da grande gli dedicherò uno spettacolo, ed è questo» parola di Gennaro Cannavacciuolo, tra i protagonisti della nuova stagione del teatro degli Audaci (dal 6 al 9/02 2020).

Sono diciotto i titoli in cartellone per questa la settima stagione curata da Flavio De Paola. In apertura si parlerà di amore con due spettacoli entrambi diretti da Francesco Branchetti: Diario di Adamo ed Eva di Mark Twain con Barbara De Rossi e lo stesso regista (dal 5/10) e Parlami d'amore di Philippe Claudel con Nathalie Caldonazzo e Branchetti (dal 10/10). Una commedia molto divertente e molto profonda, come la definisce la protagonista Miriam Mesturino è questa Oh Dio mio di Anat Gov, dove Dio è Piero Nuti. «È un testo che amo molto - aggiunge Mesturino - interpreto una psicologa atea, alla ricerca della fede, madre single di un bambino autistico che un giorno riceve nel suo studio un paziente speciale, Dio, un uomo depresso, malato da duemila anni, fragile seppur onnipotente. In questo dialogo-terapia scoppiettante, ricco di battute molto divertenti ed acute, vengono affrontati tanti temi esistenziali» (dal 24/01). Tra gli spettacoli anche I geni della biro con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Giulia Turi (dal 31/01); Amici per la pelle con Rodolfo Laganà e Massimo Wertmüller (dal 14/11); Sul lago dorato con Gianfranco D'Angelo, Sandra Milo e Fiordaliso (22-25/01); Il re della foresta con la regia di Gianluca delle Fontane (30/01-2/02); il cult Rumori fuori scena di Michael Frayn (dal 13/02); Novecento di Alessandro Baricco con Flavio De Paola (5-15/03); L'imbianchino con Martufello, Manuela Villa, Nadia Rinaldi (dal 16/04); Aspettando Godot di Beckett (dal 30/04) con la regia di Flavio De Paola.

Un altro grande omaggio alla musica e ad una delle sue interpreti più amate sarà Je suis toutes les femmes - sognando Dalida, con Carol Lauro e Christian Moschettino (dal 7/11).

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

