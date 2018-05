Giancarlo Leone Ettore Bassi porta in scena la vicenda di Ettore Vassallo, il

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneEttore Bassi porta in scena la vicenda di Ettore Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso dalla camorra, nello spettacolo Il Sindaco Pescatore.Come si è avvicinato a questa vicenda?«Per caso, Dario Vassallo, il fratello di Angelo, è padre di un'amichetto di mia figlia. Ha scritto un libro e aperto una fondazione intitolata alla memoria»Cosa ha compreso?«Che la politica buona si può fare, si deve fare. Un messaggio di speranza e ottimismo rivolto principalmente ai giovani. Ad ogni spettacolo coinvolgo sul palco ragazzi del posto. A Roma ho scelto dei giovani del laboratorio teatrale del Teatro Tor Bella Monaca. Per me è più impegnativo perché ogni tappa devo prepararli per andare in scena, ma ritengo sia importante questo coinvolgimento. Attraverso loro ecco questo messaggio di speranza, l'amore per le cose semplici».Dove la vedremo prossimamente?«In teatro, nella prossima stagione, con Simona Cavallari, con un nuovo testo di Florian Zeller, Mi amavi ancora. Dal 28 maggio sarò impegnato nelle riprese della seconda serie della fiction tv per Raidue, La Porta Rossa, mentre su Radionorba, ogni giovedì sera, sto conducendo con Rita Dalla Chiesa, Voci della luna».Via delle Vergini, serata unica domani, ore 21, bigl. 13-30 euro 066794585.riproduzione riservata ®