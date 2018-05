Franco Pasqualetti I roghi sui mezzi dell'Atac un beneficio lo hanno portato.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiI roghi sui mezzi dell'Atac un beneficio lo hanno portato. Il Campidoglio ha accelerato l'iter per l'acquisto dei nuovi bus. Con sei mesi di anticipo sulla tabella di marcia, la prima tranche di 320 vetture di ultima generazione è pronta a prendere servizio.Non più a dicembre, come previsto inizialmente, ma già da giugno. «Roma Capitale ha conferito l'incarico ad Atac - spiega l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo - per operare come stazione appaltante per l'acquisto della prima tranche di 600 nuovi autobus. La Giunta capitolina ha approvato la delibera che ha come oggetto l'acquisto dei primi 320 bus per un importo pari a 98 milioni di euro. Lo scorso gennaio è stata approvata una variazione di Bilancio da 167 milioni di euro per l'acquisto di 600 autobus nel prossimo triennio».Si tratta di un impegno importante che va a colmare un gap sull'anzianità del parco bus dell'Atac. Naturalmente quest'accelerazione è legata a doppio filo ai mezzi in fiamme nei giorni scorsi. In particolare il bus di via del Tritone, che ha danneggiato l'intera facciata di un palazzo e creato il panico tra i passeggeri, ha spinto il Comune a cambiare passo. Ma non è il solo caso: c'è stato un principio di incendio a piazza Venezia, un rogo a Ostia e lunedì un altro all'Infernetto. Proprio quest'ultimo caso è stato pauroso: prima un odore di bruciato e poi il fumo che proveniva dalla parte anteriore del bus 070. A spegnerlo sul nascere è stato il conducente del mezzo. L'autista dell'Atac, infatti, accortosi di quello che stava succedendo ha imbracciato l'estintore in dotazione sul mezzo e ha stroncato il fuoco.Ma c'è un nodo chiave a cui è legato l'acquisto dei nuovi mezzi: il concordato. Se il 30 maggio - data in cui il tribunale emetterà la sentenza - non venisse accettato il fallimento pilotato dell'azienda gli impegni del Campidoglio risulterebbero vani. Ma da palazzo Senatorio c'è un cauto ottimismo sulla questione. L'assessore al Bilancio Lemmiti ha messo a punto una strategia di conti «blindata», fanno sapere dalla Giunta ed ha seguito passo passo il piano presentato al Tribunale fallimentare e il processo di rilancio di Atac per il prossimo quinquennio.riproduzione riservata ®