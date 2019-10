Filippo Roma: «Aggredito dai grillini»

«È stato un linciaggio». Così Filippo Roma de Le Iene racconta la vicenda che lo ha visto coinvolto a Italia 5 Stelle dove, con l'arrivo della sindaca Virginia Raggi, si è scatenato un parapiglia con insulti, urla e qualche spintone arrivato dagli attivisti. «Volevo intervistare Raggi, manco mi sono avvicinato e mi hanno aggredito dicendomi di tutto, da Venduto a Berlusconi a figlio di.... Poi qualcuno è passato alle mani, una spinta, un cazzotto che mi ha sfiorato, è stato un linciaggio», racconta Roma che, sulle scuse della Raggi osserva: «non è lei che si deve scusare, anzi, era stata anche disponibile per farsi intervistare». Lì'aggressione all'inviato delle Iene è arrivata dopo il servizio che ha denunciato il malcostume degli operatori che raccolgono la differenziata presso i locali. Secondo un testimone delle Iene i netturbini vanno di notte, incassano il contributo Ama ma non raccolgono i rifiuti perché dopo le 23 molti locali sono chiusi. Una situazione che ha spinto la sindaca Raggi a denunciare tutto alla Procura. L'ipotesi di reato è truffa. Piazzale Clodio ha subito aperto un filone d'indagine per scoprire la verità.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

