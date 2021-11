Fedez registra un sito per le elezioni 2023

ROMA - Fa già discutere sui social la notizia sulla possibile discesa in politica di Fedez. A provocare il dibattito l'indiscrezione, lanciata da Il Corriere della Sera, sull'acquisto del dominio registrato fedezelezioni2023.it da parte della società ZDF, che appartiene appunto al rapper. Il dubbio è che il passaggio possa preludere ad un impegno di Fedez in politica, proprio in vista delle elezioni che si terranno nel 2023, sempre che la legislatura non si chiuda anticipatamente. Si tratterebbe comunque di una decisione a sorpresa, perché l'artista ha sempre negato la volontà di scendere nell'agone della politica, nonostante le sue battaglie per i diritti civili e le polemiche in particolare con il leader della Lega Matteo Salvini.

Intanto continuano le sorprese legate a Disumano, il nuovo album di Fedez che uscirà il 26 novembre. È possibile preordinare in esclusiva su Amazon la copia fisica, in formato cd, del disco accompagnato da uno speciale gadget firmato Panini, prodotto in esclusiva per Fedez: tre speciali trading card a tema Disumano.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA