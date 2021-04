Enrico Sarzanini

Oltre due mesi senza fare gol: Ciro Immobile si è inceppato. Incredibile ma vero: la Scarpa d'Oro 2020 non segna più. Una vera e propria maledizione anche perché la prossima marcatura sarà la numero 150 in serie A, ennesimo primato di un attaccante che ha riscritto la storia del calcio italiano.

La palla però non vuole più entrare e il palo colto contro il Verona domenica al Bentegodi ne è solo la conferma ed ha allungato il suo digiuno ad oltre due mesi, otto gare di campionato e due di Champions di cui quella giocata a Monaco contro il Bayern in cui è rimasto in panchina, che per la prima volta gli ha fatto centrare un record negativo: mai infatti era stato così tanto senza fare gol. Ciro però non molla, non si da per vinto certo che una volta sbloccato riprenderà la sua corsa verso il mito Piola distante appena 14 lunghezze, a dargli fiducia le due reti messe a segno con la Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali contro Irlanda del Nord e Lituania, che hanno interrotto il digiuno azzurro che durava dal lontano 2019.

Domenica all'Olimpico arriva il Benevento, una delle sue avversarie preferite: 3 sfide, 4 gol e 2 assist. Immobile scalda i motori, lunedì si è allenato a casa con un personal trainer ma ieri si è gestito evitando la partitella finale. La stanchezza c'è ma è più forte la voglia di tornare al gol anche perché la Lazio ha maledettamente bisogno dei suoi gol per continuare a sperare nella qualificazione in Champions.

Primavera. La Lazio Primavera batte il Verona 3-2 ai supplementari grazie ad uno scatenato Raul Moro la in finale di Coppa Italia dove sfiderà la Fiorentina: la squadra ha dedicato la vittoria a Daniel Guerini recentemente scomparso in un incidente stradale.

