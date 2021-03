Enrico Sarzanini

«Manca solo l'ufficialità ma la sfida tra Lazio e Torino in programma alle 18,30 allo stadio Olimpico alla fine non si giocherà. Tutta colpa del focolaio Covid esploso all'interno del gruppo granata con ben quindici positivi, di cui otto giocatori. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte della Lega (ieri sera riunione fiume) che tramite il presidente Dal Pino aveva ribadito di voler giocare la gara pur lasciando aperto uno spiraglio sul possibile rinvio: Per noi si deve giocare ha detto a Gr Parlamento - ma se ci sarà un atteggiamento duro e restrittivo delle Asl valuteremo anche sulla base della decisione del Collegio di Garanza che purtroppo ha creato un precedente di giurisprudenza sul caso Juve-Napoli. Come pronosticato la Asl di Torino ha mantenuto la linea della cautela, soprattutto perché in alcuni dei casi è emersa la variante inglese, ed ha subito ribadito l'impossibilità di riunire la squadra dal momento che la quarantena scade alla mezzanotte di oggi. Un obbligo che dunque impedisce ai ragazzi di Davide Nicola, che hanno già saltato l'ultima giornata di campionato per il rinvio al 17 marzo del match interno con il Sassuolo, di trasferirsi a Roma. Ecco perché la Lega, a meno di colpi di scena in extremis, alla fine darà una nuova data per giocare la partita. La Lazio intanto non ha cambiato le sue abitudini con le dichiarazioni pre gara di Simone Inzaghi (Vogliamo subito voltare pagina) ed il ritiro a Formello della squadra dove però tutti erano già a conoscenza del fatto che la gara di oggi non si giocherà. Scartata la possibilità di recuperare la gara domani, (la Lazio si oppone perché sabato sera sfiderà la Juventus all'Allianz Satdium), la data più probabile per il recupero è quella del 7 aprile. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega, in casa Toro sono ripresi gli allenamenti individuali al Filadelfia, dopo il via libera alla riapertura dell'impianto. E c'è attesa per l'ultimo giro di tamponi: l'esito si conoscerà nella tarda mattinata di oggi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

