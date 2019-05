Emilio Orlando

E' un fattorino impiegato in un ditta di trasporti, lo sciacallo che ha rubato il portafogli al ciclista cinquantenne investito a morte su via Tiburtina, venerdì scorso. Tre telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato mentre effettuava due prelievi con il bancomat della vittima dell'incidente, dopo averglielo rubato, quando si era fermato per soccorrerlo. I detective della polizia locale del IV gruppo hanno ricostruito, infatti, il percorso fatto dallo sciacallo. Dopo essersi fermato sul luogo dell'incidente, l'uomo ha preso il portafoglio ed ha percorso una dozzina di chilometri, fino a quando si è fermato a fare prelievi per un totale di 500 euro. Ad accorgersi delle due operazioni bancarie sospette, perché effettuate quando il ciclista era già morto, è stata la moglie che ha denunciato il fatto alla polizia.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

