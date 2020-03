Elena Benelli

Il mondo della musica, fermo ai box per tutto il mese di marzo, sta riprogrammando date e concerti saltati per l'ordinanza anti Covid 19. Il rapper Anastasio incontrerà i fan romani il 6 e 7 ottobre, allo Spazio Rossellini (in rimpiazzo delle date del 12 e 13 marzo). Il mito del cantautorato italiano, Francesco De Gregori, ha già rinunciato alla tournée in Europa e Usa, ma non al concerto romano all'Atlantico live, il 9 maggio (recupero dell'evento del 20 marzo). Anche il tour di Generic Animal slitta, e il talento varesino appena uscito con l'album Presto, si esibirà al Monk il 2 maggio (invece che sabato scorso come previsto).

I Pinguini Tattici Nucleari hanno riprogrammato il Ringo Starr tour per palazzetti e a Roma - Palazzo dello Sport all'Eur - arriveranno il 28 ottobre. I Subsonica saranno pronti a far ascoltare i brani del loro Microchip Temporale Club tour all'Atlantico, il 15 e 16 aprile. Teho Teardo, puntuale nel rilascio, venerdì scorso, del nuovo album - Ellipses dans l'harmonie / Lumi nel buio - avrebbe dovuto suonare all'Angelo Mai il 15 marzo, ma rivedrà la data e la comunicherà a breve. Rimane invariata la data romana delle Vibrazioni in orchestra e con Peppe Vessicchio, previsti al Parco della Musica il 20 aprile. Chi rimanda sine die (con rimborso dei biglietti entro il 30 marzo) è la cantante siciliana Giusy Ferreri che avrebbe dovuto esibirsi a Roma domani (info friendsandpartner). I Canova tornano live in autunno con Il tour del disco nuovo - e il 16 ottobre saranno al Monk. Anche la rassegna Percorsi Jazz al conservatorio di Santa Cecilia ha rimodulato le date: Dialoghi tra musica e danza con Maurizio Giammarco sax si terrà il 19 aprile; e a seguire Marco Valeri trio (26 aprile), Riccardo Fassi in omaggio a Herbie Nichols (3 maggio), il Rosario Giuliani organ trio (10 maggio).

