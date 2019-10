Elena Benelli

Any Given Monday il party disco che dal 2009 ha spostando il cuore della movida dal weekend al

lunedì celebra i suoi dieci anni di vita. Per il compleanno al Planet sono attesi molti degli ospiti che negli anni hanno partecipato alle feste AGM. Ad animare la dancefloor oltre al resident Discount (foto), Enrico Silvestrin, Edo Pietrogrande, Fabio Luzietti, Giorgia Lee, Lorenzo Palma, DJ Baro, Borghetta Stile, Pepe Carpitiella, Adriano Bono, Luca Cucchetti e molti altri con il meglio delle selezioni indie, electro, rock e tropical bass. Le feste AGM coniugano musica, teatro, danza, moda, video, televisione e avanspettacolo e, nel tempo, hanno coinvolto maghi della console come Daddy G (Massive Attack), Stylophonic, Erol Alkan, Purple Disco Machine, A - Trak, Young Marco, Claude Vonstroke e personaggi amati dal grande pubblico come Asia Argento, Cicciolina, Coez, Cristina D'Avena, Franco Califano, Renzo Arbore, Valerio Mastandrea e Marco Giallini.

Via del commercio, 36, oggi dalle 23, ingresso euro 5 (compresa consumazione fino a mezzanotte), infoline 3288640362

