Ecco gli italiani che stanno facendo fortuna con la nuova App cinese di video divertenti

Michela Poi

Musica, ballo e sketch divertenti. Un mix geniale che ha conquistato il mondo del web (politici e vip compresi) diventando l'app più scaricata al mondo.

COME FUNZIONA Tik Tok è un'applicazione nata in Cina nel 2016 che permette di creare video musicali della durata di 60 secondi al massimo e di condividerli con milioni di utenti. A rendere l'app accattivante sono gli effetti speciali: gif, adesivi e filtri, oltre a un'ampia galleria musicale che comprende canzoni e suoni.

COME SI GUADAGNA Una moneta virtuale, il rubino, scatta in base a visualizzazioni e condivisioni. Più il video diventa virale, più soldi si guadagnano. Inoltre si può scegliere di devolvere denaro ai propri creators preferiti. Infine ci sono sponsorizzazioni e product placement.

LE TENDENZE Dal remix rap di Giorgia Meloni (Sono una donna, sono una madre...) ai doppiaggi di film famosi, fino alle sfide social più pericolose come la «bright eye challenge»: gli utenti si mettono un sacchetto con la candeggina sugli occhi per schiarirli.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

