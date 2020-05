Ci sarebbe un alto dirigente nel campo sanitario, che ha assunto anche ruoli dirigenziali tra Roma e Calabria, tra le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Roma in merito alle minacce ai danni del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri. Sotto scorta, Sileri sarebbe già stato ascoltato dai magistrati. Tra le minacce denunciate anche quella contenuta in un biglietto lasciato sul parabrezza della sua auto.

«Più si sale in vetta, più tira il vento. Il nostro dovere è dare il massimo», ha detto Sileri ai microfoni della trasmissione di Rai Radio 1, In viva voce. Vito Crimi, viceministro dell'Interno e capo politico del M5S, ha twittato: «Pierpaolo, e con lui tutto il Movimento 5 Stelle, non si fanno intimidire. Avanti così». «Persona cofretta e schiena dritta», scrive anche Luigi Di Maio. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

