CERTALDORE DEL CIOCCOLATODue giorni di dolcezza assoluta. Arriveranno domani e domenica, a Certaldo, con La città di cioccolato, la manifestazione intitolata al re dei dolci, l'irresistibile oro nero, pronto a conquistare il palato di grandi e piccoli. Numerosi stand proporranno la bontà del cioccolato in versione artigianale, da assaporare con praline, tavolette, tartufi, creme spalmabili e altre gustose specialità. Fondente, bianco e al latte, il cioccolato sarà grande protagonista del mercatino ma si lascerà scoprire anche grazie a dimostrazioni ed incontri legati alla lavorazione e alla cultura del cacao. Per mettere le mani in pasta, invece, e provare a replicare le alchimie dei maestri cioccolatieri, ci saranno laboratori dedicati ai bambini, oltre a musica, area giochi con gonfiabili, animazione con truccabimbi e personaggi de La fabbrica di cioccolato, il celebre film di Tim Burton. In via 2 giugno, come di consueto, sarà presente un'esposizione dedicata all'artigianato.Info 05716611.