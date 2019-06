CAPITANI CONTRO

Alessandra Severini

Quattordici giorni in mare e poi lo strappo. La comandante della Sea Watch 3, nave olandese con equipaggio tedesco, ha deciso: forza il blocco voluto dal Viminale e dirige la prua della sua nave verso il porto di Lampedusa. «So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», ha detto la 31enne Carola Rackete. E non si è fermata nemmeno davanti all'alt di una motovedetta della Guardia di Finanza, suscitando le ire del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Avviso al comandante della Sea Watch, l'Italia non è più disposta ad accogliere i clandestini. Il comandante, il governo olandese, le autorità tedesche e i vertici dell'Unione europea risponderanno di questo. Mi sono rotto le palle. Lo sappia quella sbruffoncella». A tarda sera uomini delle forze dell'ordine sono schierati sulla banchina, i migranti ancora non sbarcano. Una giornata ad altissima tensione che vede il M5s accanto all'alleato leghista nelle accuse alla ong e all'Europa. «La Sea Watch sbarca da noi per farsi pubblicità», attacca il leader Luigi Di Maio. E Salvini minaccia di «non identificare i migranti che sbarcano in Italia» così che possano «tranquillamente andare in altri Paesi europei. Lampedusa e l'Italia hanno bisogno di turisti che pagano aggiunge - non di clandestini che dobbiamo mantenere noi». A Bruxelles, la Commissione europea è in contatto con gli Stati per distribuire le persone salvate. Palazzo Chigi, intanto, ha avviato «iniziative formali» per verificare omissioni dell'Olanda, Stato di bandiera della nave.

Quello fra Matteo Salvini e l'ong Sea Watch è solo l'ennesimo scontro. Fin dal suo insediamento al Viminale il ministro ha detto no agli sbarchi delle navi delle ong. Ma ora è in vigore il decreto sicurezza bis fortemente voluto dal ministro per contrastare l'attività delle navi umanitarie. Il decreto prevede una sanzione da 10mila fino a 50mila euro per comandante, armatore e proprietario e la confisca della nave in caso di recidiva.

