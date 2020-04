Bimba di 20 giorni colpita nella lite tra un 40enne e la sua compagna

Valentina Conti

Duemila chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini in una settimana, per contrastare la diffusione del Coronavirus. Duemila sui quasi 6 mila complessivi su cui si snoda la viabilità della Capitale, dal centro in periferia. Le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato oltre un milione di litri di soluzione igienizzante a base di enzimi lungo le strade prospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e Municipi, ha fatto sapere il Campidoglio.

Ma non sarà facile raggiungere obiettivo del tutto sanificato entro il 3 maggio, data che potrebbe segnare il ritorno alla normalità per la libera circolazione dei cittadini (con molte regole da rispettare) e di buona parte delle attività lavorative.

Attualmente anche le vie secondarie delle zone residenziali sono in attesa di vedere all'opera i mezzi del lavaggio straordinario. Dall'Appio Latino all'Ardeatino fino a Vigna Murata e Ostiense. La pianificazione del Comune di Roma nella prima fase di allarme sanitario ha scelto, infatti, come detto, di essere mirata.

E così, su social e blog di quartiere, vanno in scena le lamentele di chi vive nelle zone per ora non toccate dal piano disinfezione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA