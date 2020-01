Ðaniele Petroselli

ROMA - Un anno a tutto sport, con in testa un sogno, l'Olimpiade di Tokyo 2020. Facciamo il punto sulle punte dello sport romano che saranno protagonisti ai Giochi asiatici a fine luglio, con la situazione, atleta per atleta, quando mancano meno di 7 mesi all'evento.

SIMONA QUADARELLA - La 21enne, reduce dai due ori agli Europei in vasca corta di Glasgow, punta al tris nei 400, 800 e 1500 stile libero. Per diventare la nuova Divina del nuoto italiano.

MATTEO BERRETTINI - Numero 8 della classifica Atp, dopo un 2019 magico, il 23enne cresciuto al Circolo Canottieri Aniene, dagli Australian Open (inizio il 20 gennaio) lancerà la sua sfida olimpica.

GABRIELE CASELLA - Classe 94, campione di muay thai, kick boxing, full contact, ora è anche campione italiano di boxe nei dilettanti, nella categoria dei kg 91, pronto a stupire.

LAURA ROGORA - 18 anni, 147 centimetri di energia pura, ha fatto incetta di ori al Campionato del Mondo di Arrampicata Giovanile di Arco. E chissà che non possa ripetersi anche tra i grandi.

DANIELE LUPO - In coppia con Paolo Nocolai, il beacher dell'Aurelio è arrivato più lontano di chiunque altro: un argento a Rio 2016, tre ori europei. Stavolta sogna solo un metallo, quello più pregiato.

LUCA MARZIANI - il 40enne cavalieri di Viterbo ma romano d'adozione ha estasiato tutti a Piazza di Siena con il suo Tokyo du Soleil. Il Giappone c'è l'ha scritto nel destino. E nel cavallo.

MARCO LODADIO - Gli anelli nel destino, bronzo a Doha nel 2018 e argento ai Mondiali di Stoccarda. Gli rimane il colpo grosso in canna e chissà che non arrivi in estate.

MARTINA CENTOFANTI - Cresciuta nella società Polimnia Romana, dal 2015 è in pianta stabile tra le farfalle azzurre. E vuole riscattare quel quarto posto di Rio che fa ancora male.

VITTORIA BUSSI - A 32 anni la ciclista capitolina è detentrice del record femminile dell'ora. Un incidente a fine 2019 l'ha messa ko. Ma vuole essere più forte anche della sfortuna e lottare per un podio importante.

ELENA MICHELI - Argento ai Mondiali di pentathlon, la classe 99, cresciuta nella polisportiva Lazio, incanta tutti sin da quando aveva 14 anni. Ha solo sfiorato Rio, ora è tutto nelle sue gambe.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

