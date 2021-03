Aggravate le condizioni del principe Filippo

Enrico Chillè

Regno Unito sempre più in ansia per il principe Filippo. Il Duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, 99 anni, è stato trasferito ieri mattina dal King Edward VII ad un altro ospedale di Londra, il St. Bartholomew, per ulteriori controlli al cuore.

Il principe Filippo è ricoverato dal 16 febbraio scorso per un periodo di riposo e osservazione in seguito ad un malore e la famiglia reale, in un primo momento, aveva espresso il massimo riserbo sulle condizioni di salute, limitandosi a specificare che non si trattava di Covid. Il marito della regina soffre da tempo di problemi al cuore e ora dovrà essere costantemente monitorato ma Buckingham Palace fa sapere: «Sta rispondendo bene alle cure, ma dovrà rimanere in ospedale almeno fino alla fine della settimana».

Pochi giorni dopo il ricovero di Filippo, avevano fatto il giro del mondo le immagini del figlio Carlo, provato e in lacrime al termine di una breve visita a sorpresa in ospedale. Solo qualche giorno dopo, la famiglia reale aveva rivelato che il motivo del ricovero era legato ad una infezione. I sudditi britannici restano in grande apprensione per la salute del Duca di Edimburgo, trasferito in un centro di eccellenza per il monitoraggio e la cura di tumori e patologie cardiache.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

