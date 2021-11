Addio a Pietrangeli la sua Contessa fu l'inno del 68

La sua Contessa è stata l'inno della contestazione del 68 in Italia. Compagni dai campi e dalle officine prendete la falce, portate il martello...., è il ritornello che ha reso famoso Paolo Pietrangeli, cantautore, regista e scrittore, morto ieri a 76 anni a causa di una lunga malattia che già gli aveva impedito quest'anno di ritirare il premio Tenco, riconoscimento alla sua opera di cantautore molto più ricca di «Contessa» o «Valle Giulia».

Pietrangeli, figlio del regista Antonio e di Margherita Ferrone, negli anni 60 comincia a dedicarsi alla canzone popolare ed entra nel Nuovo Canzoniere Italiano a diretto contatto con Giovanna Marin, Ivan Della Mea, Michele Straniero, Fausto Amodei. Prima di dedicarsi alla regia televisiva lavorando al Costanzo Show e poi con Maria De Filippi ad Amici e C'è posta per te, aveva fatto una gavetta d'alto livello come aiuto di Visconti in «Morte a Venezia» e di Fellini in Roma.



