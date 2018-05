Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ACQUAPENDENTEMOSAICI IN FIOREEvento storico, domani e domenica, la Festa della Madonna del Fiore metterà in mostra i pugnaloni, spettacolari mosaici realizzati con petali di fiori e foglie, su grandi pannelli di legno. Tra i più celebri vanti della tradizione folcloristica acquesiana, con origine risalente a otto secoli fa, quando il popolo a seguito della miracolosa fioritura di un ciliegio insorse contro Federico I Barbarossa e riuscì a cacciarlo, i pugnaloni celebrano quell'episodio cruciale nella storia della città. Simbolo di libertà rispetto a qualsiasi forma di oppressione, saranno protagonisti di una competizione tra i gruppi locali che, dopo avergli dato forma con i fiori più resistenti e foglie di quercia, alloro, olmo e magnolia, li esporranno lungo le vie del centro e in piazza Duomo. A seguito di sfilata e premiazione del migliore, restereranno in mostra tutto l'anno presso la Cattedrale del Santo Sepolcro (info 076373091).