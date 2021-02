Timothy Ormezzano

C'è una Juve tutt'altro che scadente in scadenza o quasi di contratto. Alcuni top player hanno gli accordi fino al 2022, due senatori e un alto dirigente fino a giugno 2021. Quest'ultimo è Fabio Paratici, l'uomo-mercato da 11 anni. A ottobre, in merito al suo rinnovo, disse che non c'è nessuna fretta. Adesso però il tempo stringe. Il futuro è tutto da scrivere. E in scadenza c'è pure Cherubini, il vice di Paratici che alcuni indicano come l'eventuale successore.

Quattro mesi residui di contratto pure per Buffon e Chiellini, che tra marzo e aprile decideranno se chiedere (e ottenere) un altro anno alla corte della Signora. Entrambi sarebbero propensi a proseguire, soprattutto Super Gigi, alla faccia dei suoi 43 anni. Finché non striscio ma salto..., ha detto pochi giorni fa il portiere. In scadenza c'è anche il baby Dragusin, corteggiato da club esteri, ma il rinnovo sembra in dirittura di arrivo.

Tempi più lunghi per Dybala, protagonista di una lunga telenovela contrattuale, con anche un duro botta e risposta tra la Joya e il presidente Agnelli. L'accordo fino al 2022 obbliga il club a decidere in tempi brevi. Si va verso un happy end, purché l'argentino accetti l'aumento da 7 a 10 milioni proposto dal club. Ieri intanto Dybala è andato in giornata a Barcellona per sottoporre al noto professor Cugat il ginocchio che lo tiene ai box da un mese e mezzo. L'operazione però sembra lontana.

La Juve ha deciso di ribadire la sua fiducia a Cuadrado, alle prese con la sua migliore stagione. Il colombiano ha un solo anno e mezzo di contratto come Bernardeschi, lui invece destinato alla cessione. Scadenza nel 2022 anche per Cristiano Ronaldo, che vuole restare al top: niente Cina o Usa. In Europa possono permetterselo soprattutto Psg e Manchester City, che però guardano altrove. La possibilità di allungare l'intesa c'è, a patto che si trovi un punto di equilibrio tra il progetto del club e le aspirazioni di CR7

