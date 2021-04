SZCZESNY 6

Riprende il suo posto tra i pali. Incolpevole sul gol di Scamacca, per il resto ritrova le antiche certezze.

CUADRADO 6

Dialoga bene nell'azione del gol di Kulusevski. In difesa è un po' troppo distratto (1' st Alex Sandro 5,5: fatica ad entrare in partita con il ritmo giusto. Non la miglior versione di sé stesso).

DE LIGT 6

Protesta moltissimo sul gol di Scamacca. Nella ripresa è chiamato ad un lavoro extra.

CHIELLINI 6

Perde un paio di duelli ma, alla fine, se la cava con la sua infinita esperienza. Corrucciato.

DANILO 7

Ovunque lo metti, è sempre decisivo. Perfetto in difesa, inventa l'assist che vale il 3-1 di McKennie. Ispirato.

KULUSEVSKI 6,5

Parte benissimo, sbloccando la partita. Ritrovata la fiducia, fa un buon lavoro sulla fascia (22' st' Dybala 6: meno eccitante rispetto alla gara col Napoli).

RABIOT 6

Tanta intensità e corsa fluida. Si vede che fisicamente sta benissimo. Deve imparare ad essere più concreto in zona gol (39' st Ramsey ng).

BENTANCUR 6

Solito enorme lavoro di sacrificio. Lotta su ogni pallone. Troppo timido quando potrebbe calciare in porta.

CHIESA 6

Un paio di buone iniziative ma anche qualche errore di precisione piuttosto banale. Pasticcione (29' st Arthur 6: gestisce il traffico).

MORATA 6,5

Un gol importante per ritrovarsi. Si propone e cerca anche di fare la solita gara di sponda per i compagni. Più vivo (22' st McKennie 7: entra e sigla al primo pallone giocato la rete che spegne i sogni di rimonta del Genoa).

CRISTIANO RONALDO 5,5

Resta a secco e già questa è una semi notizia. Ha un paio di buone occasioni ma spara a salve. Nervoso.

PIRLO 6

Vittoria non fluida ma importante per continuare a restare tra le prime quattro. I cali di tensione restano un problema.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA