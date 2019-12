Piatek, Theo e Bonaventura decisivi

DONNARUMMA 6

Ne prende uno senza forse aver capito ancora bene cosa sia successo. L'altro su rigore. Quando serve, mette la sua manona.

CONTI 6,5

Una moto da corsa. Bella, veloce, che tutti invidiano. Andrea sta tornando. Ci ha messo un po' ma se il risultato è quello visto al Dall'Ara, e non solo, n'è valsa la pena.

MUSACCHIO 6

Una notte fredda ma tranquilla. Senza particolari errori, senza grandi pensieri. Meglio così.

ROMAGNOLI 6,5

Come al solito copre i buchi lasciati in giro per il campo da qualche compagno sempre un po' disattento.

THEO HERNANDEZ 6,5

Uno lo fa nella porta giusta, l'altro no. Solo sfortuna. Spinge, segna sempre ma non sa ancora difendere bene.

KESSIE 6

Luci e ombre di un Milan che forse non avrebbe più bisogno di lui ma che oggi non ha ancora una valida alternativa. Paquetà non lo è, Krunic nemmeno.

BENNACER 6,5

Finalmente una partita da regista. Prende per mano il Milan, lo guida con intelligenza. Mai un passaggio sbagliato, sempre pronto a proporsi come a rincorrere il suo avversario. Non male (25' st Biglia 6: serve esperienza per gestire una partita, senza buttarla via perdendo la testa. Pioli si affida a lui e non sbaglia).

BONAVENTURA 7

Da quando è tornato lui in campo il Milan è cambiato, va più veloce, gioca meglio e fa punti. Come non bastasse segna anche. Uno più bello dell'altro (38' st Paquetà 5,5: Pioli ha trovato il suo Milan. Lucas è fuori. Per rientrarci deve lsfruttare ogni minuto concesso).

SUSO 6

Un assist meraviglioso, una grande giocata che in pochi possono fare in questo Milan. Poi si nasconde un po' troppo..

PIATEK 6

Si procura un rigore, lo segna mandando Skorupski da una parte, il pallone dall'altra. Poi torna comodamente in letargo con improbabili conclusioni. Serve Ibrahimovic, Napoli permettendo

CALHANOGLU 6,5

Grande qualità, grandi giocate, grande attaccante aggiunto che sa fare un pò tutto: attaccare ma anche difendere. E per Pioli, come per gli altri predecessori, è un giocatore imprescendibile (40 st Castillejo 6: entra su richiesta di Hakan e quasi la mette dentro).

PIOLI 6,5

Tre punti d'oroi per continuare a correre verso l'Europa. Bravo Stefano. Umile e concreto. Panchina decisamente meritata.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA