Phill Collins torna in Italia. L'ex batterista e cantante dei Genesis suonerà questa sera in un Forum di Assago da tempo sold out con il suo tour Not dead yet. Ovvero «Non sono ancora morto», come ironizza l'artista, che tra acciacchi e detrattori, vuole dimostrare - se ce ne fosse bisogno - di saperci fare ancora, ed eccome.

Sul palco sarà affiancato dalla sua band, con Deryl Stuemer alla chitarra, e Leland Sklar al basso.

Phil, 68 anni, che vanta al pari di Michael Jackson sette singoli in vetta alla classifica americana, passerà in rassegna una carrellata di successi. Dall'intramontabile In The Air Tonight, che diede il via alla sua carriera da solista, passando per la ballata Against All Odds, senza dimenticare un omaggio ai Genesis. Canzoni che ancora oggi generano un mix di emozioni. Emozioni che Milano si prepara a rivivere stasera.(M.Mon.)

