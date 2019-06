PARLA SILVIO

Luca Uccello

MILANO - Sarri? «Aveva già preso una decisione e non era il Milan». Conte? Rimane forse il grande rimpianto dell'ultimo Diavolo di Silvio Berlusconi che oggi promuove Marco Giampaolo. Un nuovo allenatore, uno di quelli che piace al presidente più vincente al Mondo che applaude le due punte e la scelta del trequartista. «Mi pare un allenatore che ami il bel gioco, con una mentalità offensiva, che è la prima cosa che una squadra deve fare per vincere e convincere».

Un allenatore diverso dagli altri, da quelli che lo hanno preceduto. L'ex patron rossonero, in occasione della presentazione del libro di Arrigo Sacchi (La Coppa degli Immortali), non nasconde che «il Milan mi manca» e di avere ancora una certa influenza o interessa nel Milan: «Consigli a Scaroni? Gliene ho già dati tanti, forse la scelta di Giampaolo è qualcosa che discende dai consigli che gli ho dato».

Darà dei consigli anche a Giampaolo? «Chiederò al presidente del Milan di poterlo incontrare, credo che qualcosa di utile potrà essergli comunicato da parte mia». Inevitabile chiedergli di Conte: «Lo avrei visto volentieri anche al Milan». Poi si fa serio: «Per un certo momento abbiamo pensato che potesse essere una buona scelta, ma poi me ne sono allontanato e non ho più seguito la cosa».

C'è anche un retroscena che Galliani porta alla luce: «Nel momento della prima cordata cinese io spingevo molto per Giampaolo, l'avevo incontrato ma poi la scelta fu su Montella. Ero convinto su Giampaolo, sul suo gioco». Ma non solo Berlusconi celebra il ritorno di Paolo Maldini. C'è anche Mauro Tassotti: «Mi sembra coerente con quello che è stato il Milan da sempre, da quando lo conosco io». Promosso anche da Filippo Galli che Giampaolo l'ha conosciuto: «L'ho visto lavorare a Genova. Mi piace la sua voglia di avere in mano il gioco, il suo modo di lavorare». Aspettando Giampaolo il Milan ha ufficializzato Frederic Massara.

E nel frattempo a Casa Milan vertice con l'agente di Veretout e Mario Rui: entrambi nel mirino del nuovon tecnico rossonero.

