MILANO - Roma fermata sull'1-1 dall'Olimpico dal Cagliari. Roma furiosa con l'arbitro Massa per il mani di Mancini che porta al rigore segnato al 26' da Joao Pedro (pareggiato al 31' da un'autorete di Ceppitelli) e per il gol annullato all'89' a Kalinic per una spinta su Pisacane (il difensore sbatte su Olsen e esce in barella con il collare). Espulso per proteste mister Fonseca, il ds Petrachi parla di «partita falsata», mentre il presidente Pallotta scrive su twitter: «È già successo. Sono stufo marcio di questo schifo che ci sta costando le partite».

I giallorossi rallentano. Così come il Napoli, che non va oltre lo 0-0 in casa del Torino, e la Lazio. Nel 2-2 del Dall'Ara (Krejci e Palacio da una parte, doppietta di Immobile dall'altra, Correa sbaglia un rigore all'88') vince solo Mihajlovic, che va in panchina ed emoziona. Atalanta a quota 16 dopo il 3-1 sul Lecce (Zapata, Gomez, Gosens. Lucioni) nel pomeriggio del ritorno nel rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo. Milenkovic a pranzo regala alla Fiorentina il terzo squillo consecutivo. Udinese all'asciutto.

«Penseremo al bene della Sampdoria», ribadisce a RaiSport il presidente blucerchiato Ferrero. Si va verso la risoluzione con Di Francesco. Per la sostituzione in pole c'è Pioli, nei pensieri anche del Genoa in caso di esonero di Andreazzoli. Per entrambe è viva pure l'ipotesi di Biagio.(M.Sar.)

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

