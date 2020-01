Massimo Sarti

MILANO - Come i voti all'università. All'esame del San Paolo di Napoli Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno preso un bel 30, come i gol in coppia da inizio stagione. Per la lode, il belga e l'argentino sono già proiettati sulla supersfida di sabato sera a San Siro con l'Atalanta, contro una squadra che ultimamente sa come segnare a raffica.

Intanto Lu-La è il miglior duo della storia nerazzurra dall'introduzione dei tre punti a partita dopo la disputa delle prime 24 partite ufficiali. Per trovare le cifre più vicine dobbiamo tornare indietro sino ai 27 centri del 2004-05, con il dominio dei 21 gol di Adriano più 6 segnati da Christian Vieri. 27 realizzazioni complessive alla 24ª gara anche per Vieri (14) e Mohamed Kallon (13) nel 2001-02, l'annata chiusasi con il dramma sportivo del 5 maggio.

Limitandoci alle 18 giornate di campionato, le 23 reti di Lukaku (14) e Martinez (9) inseguono le 24 in coppia di Mauro Icardi (17) e Ivan Perisic (7) del 2017-18. Nei più grandi cinque campionati europei comandano con 25 gol Lewandowski-Coutinho del Bayern Monaco e Immobile-Correa della Lazio. In trasferta nessuno però ha sinora fatto meglio dei due magnifici interisti con 16 sigilli (10 per Lukaku e 6 per Lautaro).

