MILANO - Dopo quasi tre mesi di astinenza, il Napoli vince al San Paolo (non accadeva dallo scorso 19 ottobre: 2-0 al Verona). Misione compiuta per gli azzurri di Rino Gattuso, che approdano ai quarti (dove troveranno la Lazio) grazie al doppio Insigne, cecchino implacabile dal dischetto, tutto nello spazione di 12 minuti: dal 26' al 38' del primo tempo. Perugia battuto e finalmente il primo sorriso casalingo per Ringhio, dopo i ko in campionato rimediati con Parma e Inter. Così Gattuso dopo la gara: «Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma nella ripresa siamo calati fisicamente e abbiamo commesso tanti errori. Chi scende in campo sta dando il massimo, anche chi non è abituato a giocare 90 minuti come Elmas. Mi è piaciuto anche Lozano».

Quindi la Lazio, che all'Olimpico ha ospitato la Cremonese, ultima suprestite della serie cadetta. È finita con la Inzaghi-band che ha rifilato un poker ai malcapitati grigiorossi. Contesa già chiusa nella prima frazione, con il doppio vantaggio firmato Patric (10') e Parolo (26'). Nella ripresa a bersaglio bomber Immobile che firma il tris su rigore (58'). Bastos chide i conti al crepuscolo della gara (89'). E tutti a casa.

Oggi e domani si completa il quadro degli ottavi di Coppa Italia. Oltre a Milan-Spal e Juve-Udinese, alle 15 (diretta tv su Rai 2)al Franchi va in scena un'interessante Fiorentina-Atalanta. Domani sera (alle 21,15, diretta tv sempre su Rai 2) si chiude con Parma-Roma.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

