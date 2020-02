Luca Uccello

MILANO - Zlatan Ibrahimovic è deluso dal Milan. La sconfitta nel derby gli ha aperto gli occhi su una squadra che non è ancora in grado di poter lottare per una poltrona che vale la Champions League.

Voleva dare una mano, ma non ci sta riuscendo come avrebbe voluto lui. Perché Ibra non si accontenta di qualche vittoria, lui vuole vincere per davvero. Se non ci riuscirà potrebbe anche decidere a fine stagione di lasciare il Milan, andare a chiudere la sua carriera da un'altra parte, magari in Svezia.

Una possibilità concreta, da discutere. Al Milan e a Ibra non resta che la Coppa Italia. Una doppia semifinale con la Juventus di Sarri prima di raggiungere la finale di Roma: domani sera al Meazza sono attesi oltre 70mila spettatori. L'ultima vittoria in Coppa risale alla stagione 2002-03. C'era ancora la doppia gara, non la finalissima. Vince il Milan contro la Roma: 1-4 all'Olimpico e 2-2 a San Siro dopo aver conquistato la Champions qualche giorno prima a Manchester (ai rigori, decisivo quello di Sheva e le parate di Dida) proprio contro la Juve.

Poi solo delusioni. Stagione 2015-16 a Roma, stadio Olimpico è Juventus-Milan. In panchina c'è Brocchi, non più Mihajlovic. Finale persa ai supplementari per 1-0, con le rete di Morata.

Finale che si ripete a maggio 2018. Vince ancora la Juventus che trita il Diavolo 4-0. Statisticamente la società di Via Aldo Rossi è quella con il maggior numero di finali perse, ben 9. Due finali perse per altrettante finali di Supercoppa conquistate di diritto. Una vinta ai di rigore con Montella a Doha, un'altra persa con Gattuso per 1-0 in Arabia Saudita (firma di CR7).

Ma con la Juventus, che sia San Siro o Stadium, è davvero una battaglia senza storia. In campionato l'ultima vittoria rossonera sulla Signora risale al 22 ottobre 2016: 1-0 rete di Locatelli che fa esplodere San Siro. Prima ancora 25 novembre 2012 con lo stesso risultato, un rigore di Robinho. Con la Juve non è mai stato facile. Basta pensare bisogna ancora tornare indietro di due anni per un'altra vittoria rossonera: 15 maggio 2010 Milan-Juvenuts 3-0.

Una sfida che Ibrahimovic giocherà dal primo minuto. Ci sarà lui e Rafael Leao, il suo preferito. E Zlatan, premiato con il Tapiro d'oro a Striscia la Notizia ha detto: «Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene al Milan». Sarà vero?

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA