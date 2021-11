La scia d'olio incastra automobilista ubriaco

Lo ha fregato una scia d'olio per motori lasciata sull'asfalto. Perché è seguendo quella striscia che i carabinieri lo hanno sorpreso poco distante dal punto in cui si era schiantato con l'auto. Protagonista un barista brianzolo di 27 anni, ubriaco, che si è schiantato contro l'aiuola di una rotonda e poi contro i cartelli di un distributore di benzina. È accaduto alle tre della notte tra mercoledì e ieri a Giussano, in via Viganò. Il giovane è ripartito per poi fermarsi a qualche isolato di distanza in attesa del carro attrezzi. Una pattuglia del Radiomobile di Seregno ha notato i segni dell'incidente e la striscia di olio sull'asfalto. Seguendola hanno raggiunto la Opel del giovane. Il barista è stato sottoposto all'alcoltest: è risultato positivo di quasi tre volte il limite consentito. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

