L'Olimpia passa (71-70) a Venezia

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce da quattro sconfitte in Eurolega, l'Olimpia si consola con il successo, al fotofinish, al Taliercio di Mestre contro Venezia (71-70). Al termine di una gara molto equilibrata, ci pensa Micov (11 punti), con una tripla a 34 secondi dalla sirena, a regalare a coach Messina una grande gioia. Oltre a Micov, MVP del match, da sottolineare le ottime prestazioni di Rodriguez (19 punti) e Roll (11 punti). Da segnalare anche l'importante contributo di Cinciarini, a sorpresa lanciato nello starting five e in campo per oltre 21'.

I lagunari recrimino per non essere riusciti a staccare l'Olimpia nel convulso finale. La tripla di Micov, imbeccato da Rodriguez, è un toccasana soprattutto per il morale di una squadra che, in Eurolega, sta faticando enormemente, come ha confermato la sconfitta a Villeurbanne (89-82): «Abbiamo fatto un passo avanti difensivo, soprattutto nel secondo tempo. Micov ha fatto un tiro fantastico», le parole di coach Messina. All'orizzonte ben due match di Eurolega. Domani i biancorossi saranno di scena sul campo del Real Madrid, mentre giovedì sfida, al Forum, con il Valencia. Il tour de force continua.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

