Juve, tutto su Chiesa: pronti 55 milioni

TORINO - Chiamale, se vuoi, rivoluzioni. La Juve vuole dimezzare il personale dell'attacco per fare posto al nuovo che avanza. Il preferito resta Chiesa, giudicato perfetto per il 4-3-3 di Sarri. I bianconeri offrono 55 milioni, ma la Fiorentina fa muro. E, nel caso di una dolorosa cessione, pretende 70 milioni. Più semplice l'assalto al piano-B, che risponde al nome di Icardi. Prosegue la partita a scacchi tra l'allievo Paratici e il maestro Marotta, con il Napoli possibile terzo incomodo.

Prima, però, tocca battere qualche colpo in uscita. Il gol di Higuain al Tottenham, con esultanza vagamente polemica, non cambia i piani della Juve. Dei quattro centravanti ne resteranno con ogni probabilità solo due.

In vetrina ci sono il Pipita, Mandzukic e Kean. Ma non è del tutto scontato nemmeno il futuro di Dybala, che Sarri vede come falso nueve. Se arriverà una buona offerta può partire anche l'argentino, atteso tra una settimana alla Continassa per un confronto decisivo. Alla finestra per lui ci sono almeno due club, il Psg e il Manchester United, mentre l'ipotesi-Inter non è contemplata dai bianconeri. La Joya può partire, a patto che dall'estero arrivi una proposta da almeno 80 milioni.

Ne servono invece la metà per assicurarsi Kean, entrato nei radar dell'Arsenal. Gli inglesi sono pronti a offrire circa 35 milioni, purché la Juve rinunci all'opzione di riacquisto dell'attaccante classe 2000 prossimo a rinnovare il contratto. «Kean è un campione come De Ligt, vedremo quale sarà il suo futuro», aveva detto l'agente Raiola, intenzionato a traslocare il Millennial. In vetrina c'è anche Mandzukic, uno dei bianconeri più deludenti nella prima uscita dell'era Sarri contro il Tottenham.

Ma la cessione del croato sembra meno scontata di qualche tempo fa, anche perché le pretendenti latitano. C'è sempre la Roma invece su Higuain, valutato non meno di 36 milioni dalla Juve che potrebbe sborsare la ricca buonuscita richiesta dallo stesso argentino. In uscita c'è anche Perin: congelata la trattativa col Benfica, si battono le strade che conducono al Porto o al Monaco. Andrà all'estero pure Khedira, corteggiato dal Fenerbahce.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

