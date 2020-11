Il rimpasto della giunta Fontana cova sotto la cenere. Nulla di risolto nel vertice di maggioranza, venerdì, al Pirellone. La Lega, infatti, non sembra voler soprassedere. E punterebbe entro fine anno a un giro di poltrone: nel mirino non solo l'assessore alla Sanità Giulio Gallera (FI), ma anche un poker di donne. L'assessore al Turismo Lara Magoni (FdI) e le colleghe alle Politiche per la famiglia Silvia Piani (Lega), all'Istruzione Melania Rizzoli (FI), allo Sport Martina Cambiaghi (Lega). Dubbi anche sull'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli (FI). Secondo indiscrezioni, il leader del Carroccio Matteo Salvini pare pronto a far saltare anche i propri assessori: quelli che non hanno brillato e non sono riusciti a far emergere il partito. Salvini, ieri, avrebbe avuto un altro faccia a faccia con il governatore Attilio Fontana, che non ha desiderio di aprire una stagione di rimpasti in piena pandemia. Anche Fratelli d'Italia e Forza Italia dicono no ai rimaneggiamenti. Ma sul tavolo la questione c'è: la Lega, al limite, potrebbe intervenire sui suoi esponenti. E per Gallera, in particolare, chiedere un demansionamento, privandolo di alcune deleghe.(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA