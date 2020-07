Il figlio quindicenne della giornalista Selvaggia Lucarelli è stato identificato dalla polizia dopo aver contestato Matteo Salvini che incontrava i suoisimpatizzanti all'esterno del centro commerciale Portello. «Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista» le parole rivolte dal ragazzo al leader leghista prima di essere allontanato e poi identificato da due agenti in borghese. L'identificazione si è svolta sotto gli occhi della madre e del compagno di lei. «Mi hanno fermato così, senza alcun tipo di insulto personale, attacco o parolaccia, ho detto la mia opinione» si è sfogato il ragazzo davanti alle telecamere. «Sono stupita che un ragazzino di 15 anni che esprime la sua opinione in modo civile e pacifico e nei limiti del confronto democratico venga identificato da due poliziotti in borghese come un delinquente», ha detto la giornalista. Nel pomeriggio il video della contestazione e dell'identificazione è stato condiviso sulla pagina Facebook ufficiale della Lega - Salvini Premier, raccogliendo oltre mille commenti. «Mio figlio conosce le dinamiche del web, si aspetta quello che ci si può aspettare dai leghisti: sicuramente ci saranno migliaia di insulti però non credo che intenda fare vittimismo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

