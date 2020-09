Giulia Salemi

Processare Fabio Manduca per omicidio. Lo chiede la Procura accusando di omicidio volontario Fabio Manduca, l'ultrà napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre del 2019 per aver travolto e ucciso col suo suv Daniele Belardinelli, 39 anni. ultrà del Varese, all'inizio degli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara, prima di Inter-Napoli.

Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e i pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro hanno confermato nell'istanza di rinvio a giudizio l'accusa di omicidio volontario per la quale Manduca era stato arrestato su ordinanza del gip Guido Salvini.

Accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da un'importante consulenza tecnica firmata da diversi esperti, tra cui la nota anatomopatologa Cristina Cattaneo.

Dalla relazione emerge che, grazie al recupero di alcuni pezzi di vetro che erano nel giubbotto della vittima, si è potuto stabilire che Belardinelli, che aveva assunto cocaina, nella prima fase della guerriglia ha colpito il finestrino di una Ford Transit, guidata da alcuni ultrà napoletani, con un bastone o qualcosa di simile e nel fare questo è caduto per terra, rompendosi una clavicola.

E lì la vittima che con la sua Renault Kadjar seguiva la Ford Transit, ha accelerato e ha quindi investito l'ultrà napoletano. «Il corpo del Belardinelli, già a terra - scrivono i consulenti - probabilmente prono e con la fronte appoggiata sul tombino del manto stradale, è stato sorpassato dalla Renault». Di quest'ultima circostanza c'è ulteriore prova, definitiva secondo gli esperti, in una traccia di sigillante che è stato trovato sempre sul giubbotto della vittima e che è quello utilizzato dal costruttore per il pianale inferiore della Renault Kadjar. Le condizioni di Belardinelli si sono aggravate perché, nonostante le frattura del bacino, è stato sollevato mani e piedi dai suoi compagni e trascinato a lungo. «Risulta, tuttavia, difficile immaginare - si legge nella consulenza - che gente priva di competenze mediche potesse immaginare l'entità delle lesioni». Ancora non è stata decisa la data dell'udienza preliminare.

