Film Commission, i pm: «4 anni ai contabili Lega»

Devono essere condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni i due revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.

I due sono accusati di peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, davanti al gup Guido Salvini, per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Lo hanno chiesto il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nel processo abbreviato, filone dell'inchiesta milanese sui presunti fondi neri raccolti per il Carroccio e che corre assieme all'indagine genovese sui 49 milioni di euro di cui si è persa traccia. Allo stesso tempo, nei confronti dei due professionisti, ai domiciliari da settembre, è arrivata dalla parte civile Lfc, partecipata da Regione e Comune e rappresentata dall'avvocato Andrea Puccio, una richiesta di risarcimento danni, anche d'immagine per il «clamore mediatico», di circa 1,7 milioni di euro. La sentenza è attesa per il primo giugno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

