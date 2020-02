Fermati con 100 chili di hashish

Due cugini di 43 e 47 anni, entrambi con numerosi precedenti per droga, sono stati arrestati dalla polizia per la detenzione di 108 chili di hashish, 15 chili di marijuana, un chilo di cocaina e una pistola calibro 9, tutto materiale nascosto in un appartamento di via Val Devero, nella periferia ovest.

Gli investigatori della Squadra mobile avevano ricevuto una segnalazione da una fonte confidenziale che gli aveva parlato di un grosso carico custodito in una casa in zona Forze Armate. Venerdì hanno catturato Pasquale D'Amato, un 43enne che aveva da pochi mesi finito di scontare una sorveglianza speciale, e suo cugino Cosimo Storino, 47enne finito nel 2017 in un'indagine per associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli agenti hanno iniziato a seguire D'Amato a bordo di una Panda e il suo complice su una Audi A4. Quando si sono fermati in un parcheggio per fare uno scambio di borsoni li hanno bloccati. In quel momento avevano 11 chili di hashish e altrettanti di marijuana. Nel corso della perquisizione dell'abitazione-deposito di D'Amato sono stati scoperti gli altri pacchi di droga per un peso complessivo di oltre un quintale di hashish, 15 chili di marijuana e un chilo di cocaina. Sotto i cuscini del divano, inoltre, è stata trovata anche una pistola Beretta calibro 9 con 35 cartucce. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

