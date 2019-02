Fabrizio Ponciroli

Un proverbio recita: Un gatto non ti accarezza, si accarezza vicino a te. In effetti, il felino domestico per eccellenza è un compagno di vita particolare. Il suo carattere indipendente l'ha sempre reso affascinante ma anche tendente allo snob. La sua intelligenza è un vanto, così come la sua abilità nel farsi coccolare, ovviamente quando ne ha voglia. Già nell'antico Egitto, il gatto era di casa. Oggi lo è ancor di più. Da Freddie Mercury a Katy Perry (il famoso Kitty Purry del brano I Kissed a Girl), da Marlon Brando a Nicole Kidman, fino al gatto di Georgina, compagna di Cristiano Ronaldo. Tante le star che hanno uno sconfinato amore per il felis catus. Colpa anche della loro enorme esposizione mediatica. Dai fumetti ai cartoni animati, passando per cinema e piccolo schermo, i gatti si sono fatti immortalare ovunque. E da domani al 17 marzo i felini saranno protagonisti assoluti a Milano, grazie a La Città dei Gatti, rassegna a loro dedicata, con mostre, concerti e appuntamenti letterari e cinematografici. L'inaugurazione avverrà sabato alla sala Medicinema dell'Ospedale Niguarda, con una minirassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano.

Domenica, in quella che è nota come la Giornata Nazionale del Gatto, a partire dalle 17 allo Wow Spazio Fumetto, apre i battenti la mostra 100 di questi Felix, dedicata ai 100 anni di Felix The Cat, felino animato nato dalla mano del fumettista Otto Messmer (il più famoso personaggio animato prima dell'arrivo di Topolino). Tra gli appuntamenti da non perdere, il Concerto in Miao (Wow Spazio Fumetto, 24 febbraio), con celebri brani che hanno trovato ispirazione nel mondo dei gatti, e le tante proiezioni cinematografiche con protagonisti, ovviamente, i gatti.

