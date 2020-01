Di sera al Museo della Scienza per una visita al buio. Oppure improvvisarsi scienziati all'Acquario. E cosa dire di un viaggio con Alice, ovviamente nel magico paese delle meraviglie? Una girandola di appuntamenti attendono i bambini.

Al Museo della Scienza tornano le serate di apertura straordinaria, 24 e 31 gennaio, in cui le Nuove Gallerie Leonardo sono eccezionalmente visitabili dalle 17 alle 21 (via San Vittore 20; oggi e il 31 gennaio; biglietto 8 euro). È la più grande esposizione permanente al mondo dedicata al genio, con oltre 170 opere e 39 installazioni multimediali per appassionare i piccoli ai progetti leonardeschi.

All'Acquario d i bimbi vestono invece i panni dei più disparati scienziati della domenica. Un ciclo di visite -laboratorio per scoprire che la scienza è un gioco da ragazzi: dalle fonti energetiche all'acqua come bene prezioso (il 24 gennaio, viale Gadio, ore 15-18; biglietto 8 euro. Info 02 804487).

Infine, alla Scatola Magica del Teatro Strehler si viaggia con un Alice nel suo paese delle meraviglie: ci si imbatte in curiose figure, dal Bianconiglio al Pazzogatto, per vivere un sogno teatrale emozionante (il 25 gennaio, largo Greppi, ore 15. Prenotazione consigliata 0242411889).(S.Rom.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

