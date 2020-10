Con 21.569 tamponi effettuati è di 520 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, per una percentuale del 2,4%. È stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (40), mentre sale a 339 quello dei pazienti negli altri reparti (+19). Sono 5 i decessi, che portano il totale complessivo 16.978.

Per le province, Milano guida la classifica con 182, di cui 77 a Milano, mentre Sondrio la chiude con 4 casi in più di ieri. Al secondo posto si trova Varese con 54 nuovi casi seguita da Brescia con 52, Pavia + 46 mentre e Como con +45. Più distanti gli altri capoluoghi di provincia: a Bergamo vengono segnalati 37 nuovi casi, a cui seguono Monza e Brianza con + 34, Mantova + 14, Lodi + 12 e Cremona e Lecco +5.

Intanto, una ballerina del corpo di ballo della Scala è risultata positiva al tampone, seppure con una carica virale molto bassa. In attesa di una conferma da un secondo tampone sono stati mandati a casa tutti i danzatori che oggi stavano facendo le prove per sanificare i locali. La ballerina, asintomatica, comunque è stata in contatto con solo un collega e oggi le prove riprenderanno a gruppi. Alla Scala tutto il personale si sottopone a tamponi periodici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA